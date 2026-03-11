Beatrice Venezi è stata nominata direttore musicale del teatro La Fenice, mentre Alessandro Tortato si è dimesso dal consiglio del Mic. La città di Venezia si trova ora al centro dell’attenzione nazionale per questa serie di cambiamenti legati al prestigioso teatro lirico. La notizia si unisce alle recenti novità che riguardano la gestione e la governance del teatro veneziano.

La città di Venezia torna a essere al centro dell’attenzione nazionale con la vicenda che riguarda il teatro La Fenice, uno dei templi della lirica italiana. Quella che doveva essere una semplice formalità amministrativa si è trasformata in un caso mediatico e politico, capace di mobilitare giornali, sindacati e opinione pubblica. I corridoi del teatro, solitamente silenziosi e immersi nelle note delle prove d’orchestra, hanno visto trasformarsi le discussioni tra maestranze, dirigenti e consiglieri in un acceso dibattito sulle nomine artistiche, i rapporti con la politica locale e la governance culturale. In questi mesi, la tensione è stata... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Beatrice Venezi, dopo la nomina alla Fenice si dimette il consigliere del Mic Alessandro Tortato

Articoli correlati

Teatro La Fenice, dopo conferma Venezi si dimette consigliere Mic Tortato“A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c’è alcun bisogno di avere un musicista tra i...

Fenice, dopo il via libera alla nomina di Venezi si dimette il consigliere Tortato: «Scelte inopportune, me ne vado»«A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i...

Contenuti e approfondimenti su Beatrice Venezi

Temi più discussi: Via libera della Fenice a Beatrice Venezi direttrice musicale; Beatrice Venezi, via libera della Fondazione: da ottobre direttore musicale della Fenice per 4 anni; Teatro La Fenice conferma Venezi, si dimette Muti jr e l'orchestra protesta; Fenice, il sovrintendente esalta Beatrice Venezi: Anche Antonia Brico fu discriminata.

Beatrice Venezi, dopo la nomina alla Fenice si dimette il consigliere Tortato: «Scelte inopportune, me ne vado»«A questo punto è evidente che la questione si è fatta meramente politica e che, di conseguenza, non c'è alcun bisogno di avere un musicista tra i ... ilmattino.it

La Fenice blinda la direttrice della discordia: via libera a Beatrice Venezi tra le dimissioni di Muti jr e le querele dell’orchestraIl Consiglio approva la nomina di Beatrice Venezi mentre cresce la tensione: orchestrali in sciopero e battaglia legale in corso ... ilfattoquotidiano.it

FENICE, MARTELLA ATTACCA LA NOMINA DI BEATRICE VENEZI: «UNO SCHIAFFO ALLA CITTÀ E AL TEATRO» VENEZIA – La nomina di Beatrice Venezi a direttore musicale del Teatro La Fenice continua a far discutere e ad accendere il confronto politic - facebook.com facebook

E poi criticano la destra se nomina Beatrice Venezi alla Fenice… x.com