Venditori porta a porta luce e gas | attenzione agli inganni sui contratti

In diverse regioni italiane, tra cui Umbria, Piemonte, Calabria e Sicilia, continuano a essere segnalati venditori porta a porta di luce e gas che impiegano metodi ingannevoli per convincere i condomini a sottoscrivere contratti. Le autorità hanno ricevuto numerose denunce riguardo a queste pratiche, che spesso sfruttano la pressione e la confusione tra i residenti. La situazione è monitorata dalle forze dell’ordine per prevenire eventuali truffe.

In Umbria, Piemonte, Calabria e Sicilia continuano a segnalarsi casi di venditori porta a porta di luce e gas che utilizzano strategie ingannevoli per entrare nei condomini. In diversi episodi, i cittadini riferiscono che i venditori si presentano come addetti delle Poste o di altre istituzioni, per convincere inquilini a mostrare la bolletta o i documenti personali. Secondo quanto confermato dalla Questure, i venditori non sono “autorizzati” a proporre contratti o a fare pressione sui condomini: la segnalazione alle Questure riguarda solo la comunicazione preventiva della loro presenza sul territorio, come previsto dalla normativa, e non conferisce alcun diritto di accesso o di imposizione di contratti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Venditori porta a porta luce e gas: attenzione agli inganni sui contratti Articoli correlati Truffe agli anziani, sgominata banda di finti venditori porta a porta: 1.200 vittimeFinti agenti di vendita porta a porta che selezionavano con cura le proprie vittime obbligandole ad acquistare prodotti di diverso genere con prezzi... Leggi anche: Il trucchetto della cifra sul Pos dei venditori porta a porta: truffa da 3 milioni di euro EP 298 - - Does Your Nose Know The Importance of Aroma When Choosing Your Weed. Tutti gli aggiornamenti su Venditori porta Temi più discussi: Così i soldi delle truffe svuota-conto finivano nelle mani del clan dei Casalesi: 2 imprenditori arrestati; Scadenze Fiscali Marzo 2026: tutte le date da non dimenticare; Fisco, le scadenze di marzo 2026: calendario completo; Il diritto e il rovescio del recesso. Venditori porta a porta, la palestra per diventare dirigenti. In Europa 12,5 milioni di personeNell’era digitale, il venditore porta a porta resiste. Anzi punta più di prima sul contatto diretto. «Posso dire che c'è quasi un ritorno. C’è di nuovo l’esigenza di costruire un rapporto. Anche il ... corriere.it Nuova vita per le vendite porta a portaLe vendite porta a porta non conoscono declino, anzi. Dopo il Covid i vari settori sono tutti cresciuti, tra social e digital marketing. E alcuni sfruttano già l'AI di Barbara Rachetti Nell’era dell’I ... msn.com Vendita cassettina porta chiavi Milano - facebook.com facebook