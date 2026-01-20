Truffe agli anziani sgominata banda di finti venditori porta a porta | 1.200 vittime

Una banda di falsi venditori porta a porta è stata smantellata dopo aver coinvolto circa 1.200 anziani, costretti ad acquistare prodotti a prezzi elevati tra i 5.000 e i 7.000 euro. Le indagini hanno rivelato un metodo accurato di selezione delle vittime, evidenziando il rischio crescente di truffe ai danni degli anziani. La vicenda sottolinea l’importanza di diffidare da richieste di denaro non autorizzate e di segnalare ogni sospetto alle

Finti agenti di vendita porta a porta che selezionavano con cura le proprie vittime obbligandole ad acquistare prodotti di diverso genere con prezzi tra i 5mila e i 7mila euro. L'obiettivo erano principalmente anziani e persone fragili. La guardia di finanza di Padova ha.

Truffe porta a porta agli anziani: finanziamenti imposti e prodotti scadenti a prezzi gonfiatiUna recente operazione della Guardia di Finanza di Padova ha portato all’arresto di 10 persone coinvolte in un’associazione a delinquere che, attraverso truffe porta a porta, ha ingannato oltre 1200 anziani.

Truffe agli anziani tra Milano e Brianza: sgominata la banda del “finto carabiniere”Una banda tra Milano e la Brianza specializzata in truffe agli anziani è stata smantellata.

Truffe ad anziani per 2 milioni e mezzo. Sgominato banda a Milano

