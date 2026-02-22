Velvet | 11 milioni di euro al fallimento l’ex titolare si difende

Bassel Bakdounes ha annunciato pubblicamente che il fallimento di Velvet Media ha causato un debito di oltre 11 milioni di euro. La crisi aziendale, derivata da problemi finanziari interni, ha portato alla procedura fallimentare. Bakdounes spiega di aver cercato di salvare l’azienda, ma le difficoltà si sono accumulate nel tempo. La vicenda ha attirato l’attenzione di clienti e collaboratori, che attendono sviluppi futuri. La situazione rimane sotto osservazione.

Velvet, la Replica di Bakdounes tra Serie TV e Indagini della Procura. Il fondatore di Velvet Media, Bassel Bakdounes, ha rilasciato una dichiarazione pubblica sulla complessa vicenda del fallimento della sua agenzia, un evento che ha lasciato un passivo di oltre 11 milioni di euro. La sua reazione arriva in concomitanza con il debutto di una serie televisiva ispirata all'ascesa e alla caduta di Velvet, alimentando ulteriormente il dibattito e le speculazioni sul caso. Bakdounes si difende dall'accusa di essere un delinquente, pur ammettendo di aver commesso errori nella gestione dell'impresa. La replica di Bakdounes giunge in un momento delicato, con le autorità impegnate in un'indagine serrata sul default di Velvet Media. Argomenti discussi: Fallimento Velvet Media di Castelfranco: un passivo di 11,8 milioni di euro; Crac Velvet, la versione di Bassel Bakdounes: Ho sbagliato, ma non sono un delinquente; Velvet Media, pronta la serie tv sull'azienda che abolì l'orario di lavoro e finì in fallimento: dove vedere The Creatives; Velvet, la Cgil contro la serie tv: Uno schiaffo alla realtà. Velvet, il sindacato gela la serie tv: «La verità è nelle carte della Procura»Mentre The Creatives sbarca oggi 20 febbraio sulle piattaforme di streaming la Cgil presenta il conto: il buco è pari a poco meno di 12 milioni di euro. Lavoratori ancora a credito di 350mila euro. Velvet Media in tivù, la Cgil attacca la serie: «I veri protagonisti sono i lavoratori senza paga: dove sono?»Da una parte c'è una serie televisiva che oggi sbarca su varie piattaforme di streaming, dall'altra le carte di un fascicolo di indagine per bancarotta. La vicenda dell'agenzia Velvet Media e di Basel. L'ira del segretario Irone: «Buco di 11,8 milioni, qui non c'è spazio per l'epica del racconto»