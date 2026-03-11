Vecchia piscina chiude lavoratori verso il licenziamento Gloria Lisi | Silenzio assordante sulla loro sorte

Il gruppo consiliare “Gloria Lisi per Rimini” ha preso posizione sulla chiusura della vecchia piscina comunale e sui lavoratori che rischiano di perdere il lavoro. La loro decisione di uscire pubblicamente nasce dalla preoccupazione riguardo al destino occupazionale dei dipendenti coinvolti. Gloria Lisi ha sottolineato il silenzio che circonda la questione e ha evidenziato la mancanza di comunicazioni ufficiali sulla vicenda.

Il gruppo consiliare "Gloria Lisi per Rimini" interviene sulla situazione dei lavoratori della vecchia piscina comunale, esprimendo preoccupazione per il futuro occupazionale dei dipendenti. Secondo i consiglieri Gloria Lisi e Stefano Murano Brunori, una decina di famiglie pagheranno le.