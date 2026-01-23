Chiude il Cefim | 250 pazienti senza cure e 50 lavoratori lasciati nel silenzio

Il Cefim di Caserta, centro riabilitativo situato in via Ferrarecce, ha cessato l’attività a causa del fallimento della società proprietaria, gestita dai fratelli Giovanni e Maria. La chiusura ha coinvolto circa 250 pazienti senza cure e 50 lavoratori, lasciati senza supporto. La procedura di liquidazione giudiziale è stata avviata, segnando una svolta significativa per la struttura e la comunità locale.

