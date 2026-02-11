Caivano la crisi di Harmont & Blaine | 32 lavoratori verso il licenziamento Ieri la protesta

I lavoratori dello stabilimento Harmont & Blaine di Caivano sono scesi in strada e hanno stoppato le attività per un’intera giornata. I 32 dipendenti sono a rischio licenziamento e ieri hanno deciso di protestare, incrociando le braccia per 24 ore. La tensione tra operai e azienda resta alta, mentre nelle prossime ore si attende una risposta ufficiale.

Giornata di forte tensione nello stabilimento Harmont & Blaine di Caivano, dove ieri i lavoratori hanno incrociato le braccia per 24 ore. Lo sciopero è stato indetto da Filctem-Cgil e Femca-Cisl in risposta all'avvio di una procedura che prevede il licenziamento di 32 dipendenti su un totale di 129 addetti.

