Comune approvate le linee guida contro riciclaggio e finanziamento del terrorismo

La Giunta comunale di Piacenza ha dato il via libera alle nuove linee guida contro riciclaggio e terrorismo. Si tratta di un documento che mira a rafforzare i controlli e prevenire eventuali rischi legati a queste attività illecite. Gli strumenti approvati intendono migliorare le procedure interne e garantire una maggiore tutela della legalità nel lavoro dell’amministrazione comunale.

«Tenere alta la guardia su questi temi è un dovere delle istituzioni – sottolinea il sindaco Katia Tarasconi –. Rigore amministrativo, trasparenza e correttezza delle procedure devono sempre venire prima di ogni altra cosa, perché sono la base della fiducia dei cittadini e della credibilità dell’azione pubblica». L’obiettivo è rendere il Comune non solo soggetto da tutelare, ma parte attiva nella prevenzione, rafforzando la capacità dell’ente di intercettare situazioni anomale e di collaborare in modo strutturato con le autorità competenti. Le Linee guida introducono criteri di valutazione del rischio, procedure di verifica delle controparti, sistemi di monitoraggio delle operazioni atipiche e un modello di segnalazione interna riservata, a tutela di chi opera all’interno dell’organizzazione comunale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Approfondimenti su Piacenza Giunta

La Regione Emilia-Romagna ha approvato le linee guida per il 2026, consolidando il suo impegno nel promuovere la partecipazione attraverso bandi destinati a enti pubblici e privati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Piacenza Giunta

Argomenti discussi: Le delibere approvate dalla Giunta nella seduta di mercoledì 21 gennaio; Torna il concorso Le vetrine più belle di San Valentino; Newsletter n. 1 del 22 gennaio 2026; Attività produttive: entra nel vivo la Consulta per il Commercio.

COMUNE DI MERANO * «PROTEZIONE CIVILE E SOLIDARIETÀ, APPROVATE NUOVE LINEE GUIDA, NOMINE E MODIFICHE REGOLAMENTARI»Al termine della cerimonia di consegna del Premio di Solidarietà 2025 a Renata Pelizzoni Schwendtner e Sara Schena (vedi specifico comunicato), il Consiglio ... agenziagiornalisticaopinione.it

Leoncavallo guarda al bando del Comune, approvate le linee guidaLa giunta del Comune di Milano ha approvato le linee di indirizzo relative al bando per la cessione del diritto di superficie, per un massimo di 90 anni, dell'immobile di via San Dionigi, alla ... ansa.it

Approvate le nuove tariffe della mensa scolastica – in vigore da settembre 2026 L’Amministrazione comunale ha rivisto le fasce ISEE, riducendo tutte le tariffe e aumentando in modo significativo il contributo del Comune al servizio di mensa scolastica. Una facebook