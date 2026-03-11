A Varese, circa 300 volontari della sezione locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri lavorano insieme per coprire le carenze dei servizi pubblici. Sotto la guida di Roberto Leonardi, questa rete di soci si occupa di diverse attività, contribuendo a rafforzare l’azione di supporto nel territorio. La presenza di così tanti volontari testimonia un impegno diretto e diffuso in città.

La sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Carabinieri, guidata da Roberto Leonardi, sta ridefinendo il ruolo del volontariato attraverso una rete operativa di quasi 300 soci. In un momento storico in cui le istituzioni affrontano carenze strutturali, questi volontari si sono inseriti direttamente nei processi giudiziari e sociali della città, offrendo supporto concreto dove lo Stato fatica a coprire i vuoti amministrativi. La presenza fisica dei volontari è tangibile: dalla manutenzione di spazi pubblici come la sala Veratti fino al supporto operativo presso la Procura di Varese, dimostrando come l’impegno civico possa colmare le lacune del personale pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Varese: 300 volontari colmano i vuoti dello Stato

Articoli correlati

Bizzuno: €18mila per un parco fitness, volontari colmano lacuneIl parco del Gelso, a Bizzuno, frazione di Lugo, si prepara ad accogliere una nuova struttura ginnica multi-esercizio grazie alla generosità...

Attentato a Mosca, auto con 300 grammi di tritolo esplode, morto il generale dello Stato maggiore“Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre a Mosca e il gen.