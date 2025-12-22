Attentato a Mosca auto con 300 grammi di tritolo esplode morto il generale dello Stato maggiore
“Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre a Mosca e il gen. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate”. Lo scrive l’agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell’attentato. L’ufficiale, uno dei responsabili dell’addestramento dell’Armata, è stato assassinato da un ordigno nascosto nella sua vettura a Mosca. Un’azione che ricorda un precedente importante: l’eliminazione ad aprile di Yaroslav Moshalik, vice comandante della Pianificazione, dilaniato sempre da una bomba. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
