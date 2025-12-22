“Un ordigno piazzato sotto il telaio di una automobile è stato fatto esplodere la mattina del 22 dicembre a Mosca e il gen. Fanil Sarvarov, capo del Dipartimento di addestramento operativo dello Stato maggiore russo, è morto a causa delle ferite riportate”. Lo scrive l’agenzia russa Tass, che cita la portavoce del comitato investigativo russo, Svetlata Petrenko, aggiungendo che le autorità sospettano la mano dei servizi ucraini nell’attentato. L’ufficiale, uno dei responsabili dell’addestramento dell’Armata, è stato assassinato da un ordigno nascosto nella sua vettura a Mosca. Un’azione che ricorda un precedente importante: l’eliminazione ad aprile di Yaroslav Moshalik, vice comandante della Pianificazione, dilaniato sempre da una bomba. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Attentato a Mosca, auto con 300 grammi di tritolo esplode, morto il generale dello Stato maggiore

Leggi anche: Auto con 300 grammi di tritolo esplode a Mosca e uccide un generale dello Stato maggiore. "Sospetti su Kiev"

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, autobomba esplode a Mosca. Morto generale Sarvarov, Media: “Ucciso con 300 grammi di tritolo”, news in diretta

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Russia, esplode un'auto a Mosca: morto il generale russo Fanil Sarvarov. Accuse a Kiev; Auto con 300 grammi di tritolo esplode a Mosca, muore generale dello Stato maggiore. 'Sospetti su Kiev'; Bomba esplode a bordo di un'auto a Mosca, ucciso il generale di Stato Maggiore russo Fanil Sarvarov. La Russia: «Sospetti su Kiev»; Bomba sotto l'auto, ucciso il generale russo Sarvarov. L'ipotesi che siano stati i Servizi ucraini.

Attentato a Mosca, auto con 300 grammi di tritolo esplode, morto il generale dello Stato maggiore - La potenza esplosiva dell’ordigno artigianale che questa mattina ha ucciso il generale Fanil Sarvarov a Mosca era equivalente a circa 300 grammi di TNT. msn.com