Bizzuno | €18mila per un parco fitness volontari colmano lacune

L’associazione Bizzuno Insieme Aps ha finanziato con 18mila euro la realizzazione di un parco fitness nel quartiere del Gelso a Bizzuno, frazione di Lugo. La donazione mira a offrire un’area attrezzata per l’attività fisica, colmando così le lacune nelle strutture sportive locali. Volontari del territorio partecipano alla posa delle attrezzature, coinvolgendo direttamente la comunità nel progetto. La nuova area sarà accessibile a tutti i cittadini del quartiere.

Il parco del Gelso, a Bizzuno, frazione di Lugo, si prepara ad accogliere una nuova struttura ginnica multi-esercizio grazie alla generosità dell’associazione Bizzuno Insieme Aps. L’intervento, il cui costo stimato si aggira intorno ai 18.027 euro, sarà completato entro la primavera, offrendo uno spazio dedicato al benessere e alla socializzazione per residenti e famiglie. L’iniziativa sottolinea il ruolo fondamentale dei volontari nel migliorare la qualità della vita nelle comunità locali, colmando a volte le lacune dove l’intervento pubblico fatica ad arrivare. La donazione da parte di Bizzuno Insieme Aps è stata formalmente accettata dalla giunta comunale con delibera numero 9 del 5 febbraio, che ha approvato in linea tecnica i lavori necessari alla realizzazione dell’impianto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

