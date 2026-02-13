Varese – A Varese gli Alpini ospitano l’incontro Amori eterni dedicato al Monumentale

Varese, gli Alpini hanno organizzato l’incontro “Amori eterni” al Monumentale, un evento dedicato alle storie d’amore che si intrecciano con il ricordo dei soldati caduti, per celebrare San Valentino con un viaggio nella memoria collettiva.

Varese, San Valentino tra le Storie d’Amore del Monumentale: Gli Alpini Ospitano un Viaggio nella Memoria. Varese si prepara a un San Valentino fuori dal comune: venerdì 14 febbraio, il Gruppo Alpini della città aprirà le porte a un incontro dedicato alle storie d’amore celate tra le tombe monumentali di Milano. L’evento, guidato da Carla De Bernardi, presidente dell’associazione Amici del Monumentale, offrirà ai partecipanti un percorso suggestivo nel cuore del celebre cimitero, esplorando l’arte, la storia e i sentimenti che vi si nascondono. L’iniziativa, a ingresso gratuito, si svolgerà presso la sede del Gruppo Alpini in via degli Alpini 1, dalle 17:30 alle 19:00, e sarà seguita da un momento conviviale.🔗 Leggi su Ameve.eu

