Costruiscono uffici abusivi | sequestrata maxi area dalla Municipale

La Polizia Locale di Torre Annunziata ha sequestrato una vasta area dove erano in corso lavori abusivi. Gli agenti hanno scoperto un cantiere con uffici costruiti senza permesso, parte di un’attività illegale di edilizia. L’operazione fa parte di una serie di interventi contro gli sversamenti di rifiuti e le costruzioni abusive nella zona.

Maxi operazione della Polizia Locale di Torre Annunziata contro gli sversamenti illeciti di rifiuti e contro l’abusivismo edilizio. Ieri mattina gli agenti sono intervenuti in via Parini dove è stato bloccato un uomo intento a sversare i rifiuti in strada da un Apecar. L’uomo è stato denunciato e il mezzo sequestrato. Nel corso della mattinata, gli agenti sono intervenuti in via Carminiello per sequestrare un'area. L’area è stata sottoposta ad attività edilizia non autorizzata con l’obiettivo di mutare la destinazione d’uso, da fondo agricolo ad area urbana. All’interno del terreno la Polizia Municipale ha trovato un manufatto abusivo ad uso ufficio, dotato di impianto elettrico, idrico e scarico delle acque e un pozzetto prefabbricato.🔗 Leggi su Napolitoday.it

