Cannariato sceglie l' abbreviato nel caso corruzione all' Ars l' assessore Amata | Vado avanti a testa alta

Questa mattina si è aperta l'udienza preliminare per l'assessore Elvira Amata e l'imprenditrice Marcella Cannariato, entrambe accusate di corruzione davanti al giudice Walter Turturici. Le parti coinvolte, assistite dai rispettivi avvocati, hanno scelto l'abbreviato, mentre l’assessore ha dichiarato di andare avanti “a testa alta”. L'esito del procedimento definirà la posizione di ciascuna nel procedimento giudiziario.

