Cannariato sceglie l' abbreviato nel caso corruzione all' Ars l' assessore Amata | Vado avanti a testa alta
Questa mattina si è aperta l'udienza preliminare per l'assessore Elvira Amata e l'imprenditrice Marcella Cannariato, entrambe accusate di corruzione davanti al giudice Walter Turturici. Le parti coinvolte, assistite dai rispettivi avvocati, hanno scelto l'abbreviato, mentre l’assessore ha dichiarato di andare avanti “a testa alta”. L'esito del procedimento definirà la posizione di ciascuna nel procedimento giudiziario.
Si è aperta questa mattina l'udienza preliminare per l'assessore Elvira Amata, assistita dagli avvocati Giuseppe Gerbino e Sebastiano Campanella, e l'imprenditrice Marcella Cannariato, difesa dagli avvocati Vincenzo Lo Re e Giada Traina, accusate di corruzione davanti al gup Walter Turturici. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
