Elezioni provinciali ' A testa alta' scende in campo Pronta anche una lista ' Azione-Avanti'

Da casertanews.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il centrosinistra casertano si prepara alle elezioni provinciali del 1° marzo, con la formazione delle liste in corso. Tra le forze impegnate, 'A testa alta' e 'Azione-Avanti' si presentano come alternative concrete per rappresentare le istanze del territorio. L'attenzione è rivolta a un percorso di collaborazione e confronto, volto a garantire un’adeguata rappresentanza delle comunità locali nelle istituzioni provinciali.

Il centrosinistra casertano è impegnato in un intenso lavoro di costruzione delle liste in vista delle elezioni provinciali fissate per il prossimo 1° marzo. Il termine per la presentazione dei candidati si avvicina e, secondo quanto trapela dagli ambienti politici, alcune delle dinamiche già. 🔗 Leggi su Casertanews.itImmagine generica

