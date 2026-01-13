Elezioni provinciali ' A testa alta' scende in campo Pronta anche una lista ' Azione-Avanti'

Il centrosinistra casertano si prepara alle elezioni provinciali del 1° marzo, con la formazione delle liste in corso. Tra le forze impegnate, 'A testa alta' e 'Azione-Avanti' si presentano come alternative concrete per rappresentare le istanze del territorio. L'attenzione è rivolta a un percorso di collaborazione e confronto, volto a garantire un’adeguata rappresentanza delle comunità locali nelle istituzioni provinciali.

Il centrosinistra casertano è impegnato in un intenso lavoro di costruzione delle liste in vista delle elezioni provinciali fissate per il prossimo 1° marzo. Il termine per la presentazione dei candidati si avvicina e, secondo quanto trapela dagli ambienti politici, alcune delle dinamiche già. Sui nomi in competizione pesa la possibile caduta dell'amministrazione comunale di Marcianise Il centrosinistra casertano è impegnato in un intenso lavoro di costruzione delle liste in vista delle ele ...

Elezioni provinciali a Salerno, ecco chi sono i nuovi consiglieri - Giovanni Guzzo è il più votato: ecco tutti i nomi degli eletti ... infocilento.it

Elezioni provinciali 2026: ecco il nuovo consiglio provinciale a Salerno - Straordinaria affermazione per il Partito Democratico; tra i candidati consiglieri bene il vicepresidente uscente Giovanni Guzzo e il sindaco di Pontecagnano Giuseppe Lanzara. infocilento.it

Olevano sul Tusciano protagonista alle Elezioni Provinciali 2026 La comunità di Olevano sul Tusciano può guardare con orgoglio al grande risultato ottenuto alle Elezioni Provinciali 2026 Salutiamo con entusiasmo l’elezione del Sindaco Michele - facebook.com facebook

