Novo Nordisk Italia Jens Pii Olesen è il nuovo General manager

Novo Nordisk Italia annuncia la nomina di Jens Pii Olesen come nuovo General Manager. Con un background in economia e formazione presso Harvard Business School, Olesen porta con sé un’esperienza consolidata nel settore. La sua leadership si inserisce in un contesto di continuo impegno per l’innovazione e la qualità, contribuendo allo sviluppo dell’azienda nel mercato italiano.

ROMA (ITALPRESS) – Jens Pii Olesen è il nuovo General Manager di Novo Nordisk Italia. Olesen, 57 anni, nato e cresciuto in Danimarca, sposato con due figli, si è laureato presso la facoltà di Economia alla Copenaghen Business School per poi seguire corsi executive alla Harvard Business School. Lo comunica Novo Nordisk Italia, sottolineando che Olesen “ha accettato questa nuova sfida dopo più di 25 anni di carriera in Novo Nordisk e porta nell’affiliata italiana una leadership esperta orientata all’innovazione con una visione strategica, esperienza nel lancio di prodotti e comprovata capacità di guidare crescita e trasformazione”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Leggi anche: Farmaci: rivoluzione per Novo Nordisk Italia, arriva il Gm Jens Pii Olesen

Leggi anche: Trump taglia i prezzi dei farmaci anti-obesità, manager Novo Nordisk sviene durante l’annuncio

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Novo Nordisk Italia, il danese Jens Pii Olesen nuovo general manager.

Novo Nordisk Italia, il danese Jens Pii Olesen nuovo general manager - Dal primo gennaio Jens Pii Olesen è il nuovo General Manager di Novo Nordisk Italia. fortuneita.com