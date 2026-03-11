PayPal Italia | Vanina Acqualagna alla guida della strategia nazionale

PayPal Italia ha annunciato la nomina di Vanina Acqualagna come nuova Senior Director e General Manager. La sua nomina rappresenta un cambiamento nel vertice dell’azienda nel settore dei pagamenti digitali nel paese. La notizia è stata riportata dall’agenzia di stampa Adnkronos. La manager assumerà quindi la guida delle strategie nazionali di PayPal in Italia.

(Adnkronos) – Il panorama dei pagamenti digitali in Italia vede un importante avvicendamento al vertice con la nomina di Vanina Acqualagna a Senior Director e General Manager di PayPal Italia. La nuova direzione ha il compito di guidare la strategia aziendale per "accelerarne la crescita e rafforzarne il posizionamento come partner di fiducia per consumatori, merchant e istituzioni locali in un'economia sempre più digitale". Acqualagna, all'interno di PayPal dal 2015, ha maturato un'esperienza trasversale gestendo prima lo sviluppo del segmento consumer e successivamente le relazioni con le grandi imprese (large enterprise).... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

PayPal in flessione sul mercato: cambio alla guida dopo un calo del 20% nel valore azionario

