Vandalizzato Circolo culturale che ospita un convegno per il Sì al referendum

La violenza in politica è un cancro difficile da estirpare. La scorse notte il Circolo culturale Meazza di Milano è stato vandalizzato, poche ore prima che ospitasse un incontro sul referendum sulla giustizia: ignoti sono entrati nei locali, hanno spaccato i vetri, rubato i soldi della cassa, altri oggetti e un pc e scritto su un tavolo a caratteri cubitali la parola "fascista". Il conto dei danni è di circa 5mila euro. Ne danno notizia la consigliera regionale Chiara Valcepina (FdI) e il consigliere comunale Francesco Rocca (FdI) che questo pomeriggio alle 18.30 prenderanno parte al convegno del Circolo Meazza dal titolo "Referendum Giustizia: le ragioni del sì".