Milano devastato il circolo culturale dove è in programma l’incontro sulle ragioni del sì al referendum

A Milano, il Circolo Culturale Meazza in via Michele Lessona è stato preso di mira da un atto vandalico prima dell'incontro previsto oggi alle 18 sul referendum. Il locale è stato danneggiato e alcuni spazi sono stati lasciati in condizioni di caos. La polizia ha già avviato le indagini per identificare i responsabili dell’episodio.

Milano – Un raid vandalico al Circolo Culturale Meazza in via Michele Lessona a Milano che oggi alle 18.30 ospita l'incontro "Referendum Giustizia: le ragioni del sì", con esponenti di Fdi e avvocati. Nella notte, stando alla ricostruzione degli organizzatori, documentata dalle foto scattate nello spazio di Quarto Oggiaro, alcuni individui sarebbero entrati, devastando la sede stessa. "A Milano, quindi, un Circolo sociale che aiuta i giovani in una zona difficile non può ospitare un convegno che non piace alla sinistra. Pena: la distruzione di anni di lavoro. L'evento si farà lo stesso questa sera, non ci facciamo intimidire", commenta Carlo Fidanza, capo delegazione FdI al parlamento europeo.