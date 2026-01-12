Xabi Alonso non è più l’allenatore del Real Madrid

Xabi Alonso non ricopre più il ruolo di allenatore del Real Madrid. Dopo la sconfitta nella finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona, la società ha deciso di interrompere il suo incarico. Questa decisione segna un cambio nel percorso tecnico del club, che ora cerca nuove strategie per il futuro.

Gedda fatale per Xabi Alonso. Dopo il ko del Real Madrid nella finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona, l’ex centrocampista non è più l’allenatore delle merengues. Il club ha ufficializzato la fine del rapporto con il tecnico spagnolo attraverso un comunicato, precisando che la separazione avviene «di comune accordo». Nella nota del club si sottolinea che «Xabi Alonso avrà sempre l’affetto e l’ammirazione di tutto il madridismo, perché è una leggenda del Real Madrid e ha rappresentato in ogni momento i valori del nostro club». Il tecnico rinuncia al contratto triennale stipulato con la squadra. 🔗 Leggi su Lettera43.it

