Valtur | divisa viola e nickname per la Final Four 2026
La Valtur Brindisi si prepara a partecipare alla Final Four della Coppa Italia LNP 2026, che si terrà dal 13 al 15 marzo al Palasport Flaminio di Rimini. La squadra vestirà la divisa viola e utilizzerà un nuovo nickname per questa fase finale del torneo. L'evento coinvolge quattro squadre e rappresenta un momento importante della stagione.
La Valtur Brindisi si appresta a scendere in campo per la Final Four della Coppa Italia LNP 2026, evento che si svolgerà dal 13 al 15 marzo presso il Palasport Flaminio di Rimini. La squadra biancoblu presenterà una nuova divisa speciale per l’occasione, caratterizzata da un colore base viola e dettagli biancoazzurri, con nomi personalizzati dei giocatori sul retro delle maglie. Questa edizione della competizione offre all’organizzazione sportiva l’opportunità di rinnovare l’immagine del club attraverso scelte grafiche audaci e strategie di marketing mirate verso il territorio brindisino. Il calendario prevede una semifinale venerdì 13 marzo alle ore 21:00, con la finale programmata per domenica 15 marzo alle 19:45. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Final four Coppa Italia lnp 2026: Valtur in campo con una divisa gara special editionSemifinale in programma al Palasport Flaminio alle ore 21:00 in diretta su lnp pass.
Valtur Brindisi, Final four Coppa Italia 2026: tutte le info sui bigliettiPrevendita attiva per gli abbonati lnp pass, vendita libera a partire dalle ore 15:00 di sabato 21 febbraio.
