Final four Coppa Italia lnp 2026 | Valtur in campo con una divisa gara special edition
La Valtur Brindisi partecipa alla Final Four di Coppa Italia di Serie A2, che si svolgerà dal 13 al 15 marzo al Palasport Flaminio di Rimini. La squadra scenderà in campo indossando una divisa speciale dedicata alla gara. La competizione vedrà coinvolte altre formazioni della categoria e si svolgerà in un’unica sede.
Semifinale in programma al Palasport Flaminio alle ore 21:00 in diretta su lnp pass. La finale prevista domenica 15 marzo alle ore 19:45 in diretta su Raisport La Valtur Brindisi si appresta ad affrontare la Final Four di Coppa Italia di Serie A2, in programma dal 13 al 15 marzo al Palasport Flaminio di Rimini. Attesi nel weekend romagnolo tanti appassionati e tifosi biancoazzurri, pronti a seguire la propria squadra in un appuntamento che metterà in palio un trofeo stagionale, vinto dalla New Basket Brindisi in occasione dell'ultima partecipazione nell'anno 2012. Venerdì 13 marzo alle ore 21:00, la Valtur Brindisi scenderà in campo per la semifinale di Coppa Italia con una divisa gara special edition adidas dal colore viola e richiami interni al bianco-azzurro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
