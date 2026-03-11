Vallefoglia-Panathinaikos oggi Finale Challenge Cup volley femminile 2026 | orario andata programma streaming

Oggi alle 20.00 si svolge la partita tra Vallefoglia e Panathinaikos, valida come finale d’andata della Challenge Cup femminile 2026 di volley. La gara si gioca a Vallefoglia e rappresenta la prima delle due sfide che stabiliranno la squadra vincitrice del torneo. La partita sarà trasmessa in streaming.

Oggi mercoledì 11 marzo (ore 20.00) si gioca Vallefoglia-Panathinaikos, finale d’andata della Challenge Cup 2026 di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Alla loro prima apparizione in campo continentale, le marchigiane sono riuscite a spingersi fino all’atto conclusivo e ora andranno a caccia dell’ambito trofeo: le Tigri se la dovranno vedere con la compagine greca, partiranno con i favori del pronostico ma dovranno stare molto attente all’esperta formazione greca. L’appuntamento è davanti al proprio pubblico della Vitifrigo Arena di Pesaro, dove si consumerà la prima parte del confronto, che settimana scorsa si sposterà nella capitale ellenica per il match di ritorno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vallefoglia-Panathinaikos oggi, Finale Challenge Cup volley femminile 2026: orario andata, programma, streaming Articoli correlati Leggi anche: Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano oggi, A1 volley femminile: orario, programma, streaming Volley femminile, Vallefoglia mostra i muscoli al tie-break e vince in Ungheria. La finale di Challenge Cup è vicinaVallefoglia ha sconfitto il KHG Kaposvari NRC per 3-2 (25-22; 25-20; 23-25; 18-25; 15-11) nella semifinale d’andata della Challenge Cup di volley... Altri aggiornamenti su Vallefoglia Panathinaikos oggi Finale... Temi più discussi: Megabox, storica finale: Vallefoglia questa sera affronta il Panathinaikos nella gara di andata della Challenge Cup; Challenge Cup: verso la finale Vallefoglia- Panathinaikos. Pistola: Non vogliamo smettere di sognare; Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Panathinaikos in Diretta Streaming | DAZN IT; Challenge Cup: Vallefoglia in campo per la finale di andata. Megabox, storica finale: Vallefoglia questa sera affronta il Panathinaikos nella gara di andata della Challenge CupPESARO Emozione e grinta tra le tigri della Megabox che stasera alla Vitrifrigo Arena affronteranno la loro prima finale di una coppa europea. Contro ... msn.com Challenge Cup: Vallefoglia in campo per la finale di andataLa squadra di Pistola domani, mercoledì 11 marzo, alle 20.00 alla Vitrifrigo Arena di Pesaro ospita il Panathinaikos per la partita più importante della sua storia sportiva ... corrieredellosport.it Occhio alla Notizia. . Presentata a Pesaro la gara di andata della finale di Challenge Cup tra Megabox Vallefoglia e Panathinaikos Atene. Un appuntamento storico per la società marchigiana, alla sua prima finale europea. facebook