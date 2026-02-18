Volley femminile Vallefoglia mostra i muscoli al tie-break e vince in Ungheria La finale di Challenge Cup è vicina

Vallefoglia ha vinto in rimonta contro il KHG Kaposvari NRC, portando a casa una vittoria combattuta al tie-break. La squadra italiana ha mostrato forza e determinazione, restando in partita fino alla fine. La partita si è giocata in Ungheria, davanti a un pubblico appassionato, e si è conclusa con un punteggio di 3-2. La vittoria permette alle ragazze di avvicinarsi alla finale di Challenge Cup, che si terrà tra poche settimane. La squadra si prepara ora per la sfida decisiva.

Vallefoglia ha sconfitto il KHG Kaposvari NRC per 3-2 (25-22; 25-20; 23-25; 18-25; 15-11) nella semifinale d’andata della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le marchigiane si sono portate in vantaggio per 2-0 sul campo della formazione ungherese, ma sono poi state sorprese dalla perentoria rimonta delle ragazze di coach Vincent Lacombe, si sono trovate sotto per 10-8 nel tie-break e poi sono riuscite a ribaltare la situazione con un bel rush conclusivo di assoluto spessore. La sesta forza della Serie A1 ha compiuto un primo passo verso la qualificazione all’atto conclusivo, ma bisognerà completare l’opera in occasione della sfida di ritorno in programma settimana prossima di fronte al proprio pubblico: occorrerà un’altra vittoria con qualsiasi risultato, mentre una sconfitta al tie-break porterebbe al golden set di spareggio e un ko per 3-0 o 3-1 promuoverebbe le magiare e chiuderebbe l’avventura continentale delle Tigri, alla loro prima esperienza in campo internazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Vallefoglia mostra i muscoli al tie-break e vince in Ungheria. La finale di Challenge Cup è vicina Volley femminile, Vallefoglia corsara in Ungheria con Bici e Giovannini: ipotecati i quarti di Challenge CupVallefoglia si impone con un 3-0 sul Fatum Nyíregyháza nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup di volley femminile. Volley A1 femminile, la Bartoccini MC Restauri torna a muovere la classifica: Vallefoglia la spunta soltanto al tie breakLa partita di volley femminile di Serie A1 tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Vallefoglia ha regalato emozioni fino al tie break, segnando un passo importante per la squadra di casa, che torna a muovere la classifica dopo un periodo di difficoltà. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Punto a Punto con Milano: OMAG-MT Mostra il Carattere; Volley femminile, Chieri avvicina Milano in Serie A1. Firenze infiamma la lotta playoff, Cuneo sul baratro; Vallefoglia-Monviso 3-2. Le piemontesi strappano un punto ma commettono 35 errori; Il Napoli senza McTominay, la Roma mostra la miglior difesa Streaming | DAZN IT. Volley femminile, Vallefoglia mostra i muscoli al tie-break e vince in Ungheria. La finale di Challenge Cup è vicinaVallefoglia ha sconfitto il KHG Kaposvari NRC per 3-2 (25-22; 25-20; 23-25; 18-25; 15-11) nella semifinale d'andata della Challenge Cup di volley ... oasport.it Pallavolo A1F – Vallefoglia vince al quinto, Monviso raggiunge Macerata e la supera per quoziente setVittoria di peso anche per la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, che supera al tie-break la Wash4green Monviso Volley. Punto prezioso per le pinelle, che agganciano Macerata ma agguantano il dodi ... ivolleymagazine.it CEV Challenge Cup | Comunicato Allianz Milano al Cloud Per il ritorno con il Norwid che vale la semifinale Leggi il comunicato sul sito powervolleymilano.it/news/2025/chal… #AllianzMilano #PowervolleyMilano #CEVChallengeCupM x.com Le tigri sono arrivate oggi a Budapest e si stanno dirigendo verso Kaposvár, dove domani alle ore 18:00 (ora locale) disputeranno la semifinale di CEV Challenge Cup La gara sarà trasmessa in diretta su EuroVolley.tv (previo abbonamento) facebook