Dove vedere in tv Vallefoglia-Milano oggi A1 volley femminile | orario programma streaming

Ecco le informazioni su dove seguire in TV e streaming la partita Vallefoglia-Milano, valida per la sedicesima giornata della Serie A1 femminile di volley. L'incontro si svolgerà martedì 23 dicembre alle ore 20.00. Di seguito orario, programma e modalità di visione, per chi desidera seguire la partita in modo semplice e diretto.

Martedì 23 dicembre (ore 20.00) si giocherà Vallefoglia-Milano, incontro valido per la sedicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Dopo aver incrociato Chieri in un incontro decisamente probante nella serata di venerdì, le meneghine faranno visita alla compagine marchigiana, che nell'ultimo turno ha incrociato Firenze a domicilio. Si preannuncia un incontro particolarmente acceso, entrambe le squadre cercheranno di arrivare a Natale con il sorriso e di presentarsi con ottimismo ai match di Santo Stefano. LA DIRETTA LIVE DI VALLEFOGLIA-MILANO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.00 L'opposto Paola Egonu avrà il compito di guidare la Numia, venendo spalleggiata in particolar modo dalla schiacciatrice Khalia Lanier sotto la regia di Francesca Bosio, mentre le centrali di riferimento saranno Anna Danesi ed Hena Kurtagic.

