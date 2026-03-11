LIVE Vallefoglia-Panathinaikos Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA | c’è la finale d’andata!

Alle ore 20:45 si gioca la finale di andata della Challenge Cup femminile 2026 tra le squadre Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Panathinaikos. L'incontro viene trasmesso in diretta e può essere seguito aggiornando la pagina dedicata alla partita. La partita si svolge allo stadio Vallefoglia e rappresenta un momento importante del torneo europeo di pallavolo femminile.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE tra Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e Panathinaikos, andata della finale di Challenge Cup 2026. Alla Vitrifrigo Arena di Pesaro andrà in scena l’atto conclusivo della terza Coppa europea per importanza. Vallefoglia sarà opposta alla forte squadra greca. Dirigeranno l’incontro Mathilde Hayaux du Tilly (Francia) e Ronalds Pisevs (Lettonia). Atteso il pubblico delle grandi occasioni per la partita casalinga più importante della storia delle tigri, che all’esordio in una competizione internazionale hanno saputo qualificarsi alla finale. La gara di ritorno si giocherà alla Glyfada Indoor Hall di Atene mercoledì 18 marzo alle 18 (ora italiana). 🔗 Leggi su Oasport.it

