Zani Work lancia un profumo

Zani Work presenta il suo primo profumo, un’ulteriore espressione del suo stile distintivo. In un mese dedicato a nuovi inizi, questa novità si inserisce come un’interpretazione di raffinatezza e attenzione ai dettagli. Un prodotto pensato per chi desidera distinguersi con sobrietà e autenticità, mantenendo fede ai valori di qualità e cura che caratterizzano il marchio.

Gennaio, tempo dei nuovi inizi. C'è chi inaugura l'anno puntando su investimenti, chi su nuovi mercati o scommesse imprenditoriali. E poi c'è chi, come l'azienda cesenate Zani Work, sceglie di ripartire dalle persone, raccontando la centralità del capitale umano con un linguaggio mai usato prima: una fragranza. Nasce così ' Protagonista #1 ', il primo profumo del lavoratore, un progetto unico nel panorama nazionale del workwear, pensato per le aziende che vogliono valorizzare i propri collaboratori in modo nuovo: come regalo in occasioni speciali, nei kit di benvenuto per i nuovi assunti o come elemento di personalizzazione da affiancare alle divise.

Zani Work lancia il profumo del lavoratore

Accompagna il professionista durante la giornata: l'azienda cesenate lancia il profumo del lavoratore - Si chiama 'Protagonista #1', il primo profumo dedicato al lavoratore: "si tratta di un progetto unico nel panorama nazionale del workwear"

