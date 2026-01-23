Perché non spruzzare il profumo sul collo L’esperto lancia l’allarme

Spruzzare il profumo sul collo è un gesto comune, spesso considerato innocuo. Tuttavia, esperti avvertono che questa pratica potrebbe comportare rischi per la salute, a causa della sensibilità della zona e dell’uso di ingredienti chimici. È importante conoscere le corrette modalità di applicazione dei profumi per preservare il proprio benessere senza rinunciare alla cura dell’aspetto.

È un gesto abitudinario, che qualcuno compie persino quotidianamente, eppure che potrebbe nuocere alla salute: spruzzarsi il profumo sul collo. Secondo quanto spiegato dall’infettivologo Matteo Bassetti in un video postato sul proprio account social, proprio questa azione, apparentemente innocua, potrebbe rivelarsi dannosa perché in grado di interferire con la regolare funzionalità della tiroide. Spruzzarsi il profumo sul collo potrebbe nuocere alla salute. Che utilizzare i profumi possa richiedere alcune accortezze era noto da tempo. Ad esempio, sarebbe meglio evitare di spruzzarli in zone del corpo poi esposte al sole, per evitare eventuali allergie che possano svilupparsi una volta a contatto con la luce solare diretta o con il calore del corpo surriscaldato. 🔗 Leggi su Dilei.it

