Valditara dalla Fortezza | No a indottrinamento nelle scuole La Cgil | Narrazione grave e infondata
Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha affermato che nelle scuole si può discutere di referendum, purché si rispetti il pluralismo e la par condicio. Durante l’inaugurazione di Didacta Italia, la fiera dedicata all’innovazione educativa, Valditara ha ribadito il suo netto no all’indottrinamento. La Cgil ha commentato la dichiarazione definendola una narrazione grave e infondata.
A scuola si può discutere di referendum, ma sempre nel rispetto del pluralismo e della par condicio. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara a margine dell'inaugurazione di Didacta Italia, la fiera dedicata all’innovazione nel mondo della scuola alla. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
