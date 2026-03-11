Valditara dalla Fortezza | No a indottrinamento nelle scuole La Cgil | Narrazione grave e infondata

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha affermato che nelle scuole si può discutere di referendum, purché si rispetti il pluralismo e la par condicio. Durante l’inaugurazione di Didacta Italia, la fiera dedicata all’innovazione educativa, Valditara ha ribadito il suo netto no all’indottrinamento. La Cgil ha commentato la dichiarazione definendola una narrazione grave e infondata.