960 milioni in arrivo e aggressioni ai docenti crollate del 75% i numeri di Valditara Poi l’annuncio | Niente indottrinamento nelle scuole ispezioni su pluralismo didattico

Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato quasi un miliardo di euro destinato alla scuola e una riduzione del 75% delle aggressioni ai docenti. Durante un’intervista a Il Tempo, ha anche confermato l’intenzione di evitare indottrinamenti scolastici, con ispezioni mirate a garantire il pluralismo didattico. Questi numeri e decisioni segnano un intervento importante nel settore dell’istruzione, con focus sulla sicurezza e sulla qualità dell’offerta formativa.

