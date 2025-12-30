960 milioni in arrivo e aggressioni ai docenti crollate del 75% i numeri di Valditara Poi l’annuncio | Niente indottrinamento nelle scuole ispezioni su pluralismo didattico

Il ministro Giuseppe Valditara ha annunciato quasi un miliardo di euro destinato alla scuola e una riduzione del 75% delle aggressioni ai docenti. Durante un’intervista a Il Tempo, ha anche confermato l’intenzione di evitare indottrinamenti scolastici, con ispezioni mirate a garantire il pluralismo didattico. Questi numeri e decisioni segnano un intervento importante nel settore dell’istruzione, con focus sulla sicurezza e sulla qualità dell’offerta formativa.

Quasi un miliardo in arrivo per la scuola. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha formalizzato l'annuncio durante un'intervista al quotidiano Il Tempo, nella quale ha affrontato anche il tema delle ispezioni ministeriali disposte presso alcuni istituti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

960 milioni in arrivo e aggressioni ai docenti crollate del 75%, i numeri di Valditara. Poi l'annuncio: Niente indottrinamento nelle scuole, ispezioni su pluralismo didattico.

