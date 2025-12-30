La Albanese nelle aule Valditara respinge le accuse | Nessuna censura ma nelle scuole serve pluralismo contro ogni indottrinamento

Il ministro Valditara ha precisato che non vi è censura riguardo alla presenza di Albanese nelle scuole italiane. La sua posizione si concentra sulla tutela del pluralismo e sulla necessità di prevenire ogni forma di indottrinamento. In un contesto di confronto educativo, si ribadisce l’importanza di garantire uno spazio di discussione aperto e plurale, rispettando il ruolo delle istituzioni e l’autonomia scolastica.

Valditara lo chiarisce e rilancia con la fermezza e l'onestà intellettuale del ruolo che riveste: sulla Albanese nelle aule dei nostri istituti nessuna censura, ma difesa del pluralismo. Di più: il ministro dell'Istruzione e del Merito torna a ribadire la sua visione di un sistema scolastico improntato alla libertà intellettuale e al rispetto della Costituzione. E in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Tempo, traccia un confine netto tra educazione democratica e propaganda politica. Valditara: «Nel 2026 più fondi e nessuna censura per Albanese. Nell'esplicitare e commentare iniziative, normative e finanziamenti annessi, il ministro Valditara parte dunque dalla sostanza dei provvedimenti e passa per la forma (altrettanto sostanziale) della loro ragion d'essere e delle loro declinazioni pragmatiche.

