Viaggio nel ventre di Partenope | Napoli Sotterranea si svela tra storia misteri e orti ipogei

Napoli Sotterranea si apre ai visitatori dopo che le recenti scoperte hanno portato alla luce nuovi passaggi nascosti sotto le strade della città. A circa quaranta metri di profondità, un labirinto di gallerie e orti ipogei si svela, rivelando segreti che risalgono a secoli fa. Un'area che fino a poco tempo fa era sconosciuta, ora attira curiosi e storici, desiderosi di esplorare questa città sotterranea.

Quaranta metri sotto il calpestio frenetico di via dei Tribunali esiste una città speculare, silenziosa e monumentale, che custodisce 2.400 anni di segreti. È la Napoli Sotterranea, il percorso ufficiale autorizzato che attraversa il ventre di tufo della metropoli campana. Un'esperienza che non è solo una visita turistica, ma un vero e proprio viaggio nel tempo che parte dall'epoca greca per arrivare ai tragici giorni della Seconda Guerra Mondiale, offrendo oggi anche spunti di innovazione scientifica con esperimenti di botanica nel sottosuolo.