Va dai carabinieri completamente nudo | Allah mi ha detto di liberarmi dal peccato
Un uomo marocchino si è presentato ai carabinieri completamente nudo, dichiarando di aver sentito la voce di Allah e di essere stato guidato a liberarsi dal peccato. Secondo quanto riferito, avrebbe anche ammesso di aver assunto sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato in una località non specificata, sollevando interrogativi sul suo stato mentale e sulle motivazioni dietro il comportamento.
''Ho sentito la voce di Allah'', avrebbe spiegato il marocchino ai militari, dicendo di aver assunto droga. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
