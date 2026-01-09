Va dai carabinieri completamente nudo | Allah mi ha detto di liberarmi dal peccato

Un uomo marocchino si è presentato ai carabinieri completamente nudo, dichiarando di aver sentito la voce di Allah e di essere stato guidato a liberarsi dal peccato. Secondo quanto riferito, avrebbe anche ammesso di aver assunto sostanze stupefacenti. L’episodio si è verificato in una località non specificata, sollevando interrogativi sul suo stato mentale e sulle motivazioni dietro il comportamento.

