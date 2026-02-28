Israele e Usa attaccano l’Iran Russia | Colpito perché non si sottomette ai diktat Cina | Evitare ulteriori escalation

Israele e gli Stati Uniti hanno condotto un attacco contro l’Iran, mentre la Russia ha dichiarato che il Paese è stato colpito perché non si sottomette ai diktat. La Cina ha risposto chiedendo di evitare ulteriori escalation nella regione e ha esortato a un immediato cessate il fuoco. La situazione rimane tesa e sotto osservazione internazionale.

La Cina, tra le principali destinatarie del messaggio implicito nell’attacco degli Stati Uniti all’Iran, ha lanciato un avvertimento contro ulteriori escalation in Medio Oriente, chiedendo un “immediato cessate il fuoco”. Pechino “chiede la sospensione immediata delle azioni militari, esorta a evitare un’ulteriore escalation delle tensioni e incoraggia la ripresa del dialogo e delle negoziazioni per mantenere pace e stabilità in Medio Oriente”, ha dichiarato il ministero degli Esteri di Pechino, aggiungendo che “la sovranità nazionale, la sicurezza e l’integrità territoriale dell’Iran devono essere rispettate”. La Russia ha sospeso i voli per Israele e per l’Iran fino a nuovo avviso e ha reagito con durezza agli attacchi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

