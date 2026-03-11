Usa camion sfonda transenne Casa Bianca | nessun ferito autista arrestato

Alle 6.30 di questa mattina a Washington un camion ha sfondato le transenne che circondano la Casa Bianca. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma l’autista è stato subito arrestato. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti e ha provocato un'interruzione temporanea delle attività nelle vicinanze. Le forze dell’ordine stanno ancora valutando la situazione e le eventuali motivazioni dietro l’incidente.

(Adnkronos) – Un camion ha travolto le transenne intorno alla Casa Bianca alle 6.30 circa di mattina di Washington (11.30 italiane). La polizia, citata dal New York Post, ha arrestato l'autista e reso noto che non si registrano feriti nell'incidente. Fox New riferisce inoltre che è stato limitato l'accesso all'area ed è stato messo in.