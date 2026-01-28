Camion si schianta contro un ponticello ferito l' autista

Un camion si è schiantato contro un ponticello nella notte tra il 27 e il 28 gennaio. L’autista, un uomo di 31 anni di Padova, è rimasto ferito nell’incidente. Per fortuna, non ci sono state conseguenze più gravi, ma i soccorritori hanno dovuto intervenire subito per mettere in sicurezza la zona. Al momento, si indaga sulle cause dell’incidente.

L'incidente nelle prime ore del 28 gennaio ad Ospedaletto Euganeo. L'autista, 31 anni padovano, è rimasto incastrato nella cabina del mezzo adibito al trasporto alimenti. Soccorso e trasferito a Schiavonia non in pericolo di vita Nel cuore della notte tra il 27 e il 28 gennaio è rimasto vittima di un grave incidente stradale che poteva avere conseguenze pesanti per il conducente di un camion, 31 anni residente a Padova. Alle 4,30 del mattino l'autista mentre si trovava lungo la strada regionale Padana Inferiore all'altezza di Ospedaletto Euganeo, ha perso il controllo del mezzo pesante adibito a trasporto di generi alimentari ed è fuoriuscito dalla sede stradale.

