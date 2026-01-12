Cosa succede se Cloudflare se ne va dall' Italia
Recentemente, l’assenza di Cloudflare dall’Italia ha suscitato discussioni sulla gestione dei servizi online e sulla sicurezza digitale. Contestualmente, una multa di 14 milioni di euro per la trasmissione illegale di partite di calcio ha portato alla luce questioni di responsabilità e regolamentazione nel settore tecnologico. Questi eventi evidenziano l'importanza di un quadro normativo chiaro e di strumenti affidabili per garantire il rispetto delle leggi nel digitale.
Una multa da 14 milioni di euro per le partite di calcio trasmesse sul "pezzotto" ha trasformato una vicenda da addetti ai lavori nel caso politico-tecnologico del momento. Sullo sfondo la sanzione dell'Agcom a Cloudflare per inottemperanza a un ordine legato alla piattaforma antipirateria Piracy. 🔗 Leggi su Today.it
