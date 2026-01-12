Inchiesta Urbanistica Milano il Comune ordina la demolizione del cantiere di via Fauchè a processo

Il Comune di Milano ha avviato la procedura di demolizione del cantiere di via Fauchè, segnando il primo caso tra le numerose inchieste sulla pianificazione urbanistica della città. La decisione nasce da un’indagine della Procura, che evidenzia irregolarità nel progetto. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nell’azione di tutela e controllo del patrimonio urbanistico milanese, orientato a garantire trasparenza e rispetto delle normative vigenti.

C’è il primo caso di demolizione di uno delle decine di progetti immobiliari finiti nelle inchieste sull’urbanistica della Procura di Milano. Secondo quanto apprende LaPresse, il Comune di Milano ha disposto l’ordine di demolizione del cantiere di via Fauchè 9, il progetto partito nell’ottobre 2022 per realizzare con una Scia per ristrutturazione edilizia e all’interno di un cortile, una palazzina da tre piani di cui due fuori terra attraverso la demolizione di un laboratorio-deposito più basso e meno voluminoso. Contattato da LaPresse, Palazzo Marino parla di “un atto dovuto da parte del Comune di Milano” in “esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato dello scorso autunno”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

