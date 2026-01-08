Circolazione dei treni in tilt guasto sulla linea Bergamo-Milano | treni cancellati e ritardi fino a 60 minuti

Oggi, giovedì 8 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano a causa di un guasto tecnico. La circolazione dei treni ha subito cancellazioni e ritardi fino a 60 minuti, causando disagi ai pendolari e agli utenti della linea. La compagnia ferroviaria sta lavorando per ripristinare la normale operatività il prima possibile.

La giornata di oggi, giovedì 8 gennaio, si è aperta con un guasto sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano che ha provocato forti rallentamenti e ritardi fino a 60 minuti.

