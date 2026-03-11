Uomo armato davanti ad una scuola verifiche delle forze dell’ordine

Le forze dell'ordine sono intervenute a Voghera dopo che è stata segnalata la presenza di un uomo armato nel parcheggio di una scuola. Le autorità hanno effettuato verifiche e si sono messe in contatto con il personale dell’istituto. La situazione è sotto controllo e non si sono registrate altre persone coinvolte. Attualmente, le forze dell’ordine stanno gestendo la situazione sul posto.

Le forze dell'ordine sono intervenute nei pressi dell'istituto scolastico di Voghera dopo la segnalazione della presenza di un uomo armato nel parcheggio esterno. L'allarme è scattato durante l'orario delle lezioni e ha portato all'avvio delle procedure di sicurezza e alla verifica dell'intera area.