Verifiche delle forze dell’ordine in una discoteca della Bassa Romagna

Nella notte tra il 7 e l’8 marzo, la Polizia di Stato di Ravenna ha effettuato controlli in una discoteca della Bassa Romagna. Durante le verifiche non sono state trovate irregolarità o criticità di rilievo. Le forze dell’ordine hanno ispezionato gli ambienti e controllato le persone presenti senza riscontrare anomalie. Nessun provvedimento o sanzione è stato adottato durante le operazioni.

Bassa Romagna, 8 marzo 2026 - Non è stata riscontrata alcuna criticità a seguito di verifiche effettuate la scorsa notte dalla Polizia di Stato di Ravenna in una discoteca della Bassa Romagna. L'attività coordinata da operatori del Commissariato di Lugo è stata condotta con l'ausilio dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale della Bassa Romagna e dai Vigili del Fuoco. All'interno del locale sono state analizzate la capienza massima, la corretta fruibilità delle vie di uscita, la presenza e funzionalità de i presidi antincendio nonché la regolarità delle autorizzazion i. I controlli si sono estesi anche alle vie di accesso del locale e alle strade limitrofe, dove sono stati identificate oltre 100 persone e controllati altrettanti veicoli.