Dopo la sconfitta nel ‘clasico’ contro il Farioli, Mourinho affronta le critiche dei tifosi del Benfica, che sui social chiedono un cambio in panchina. La partita rappresenta una battuta d’arresto significativa per l’allenatore portoghese, in un momento delicato della sua carriera. La situazione evidenzia le tensioni tra risultati e aspettative, mentre il Porto si prende gioco sui social delle recenti difficoltà di Mourinho.

Brutta batosta per l’allenatore portoghese, sconfitto 1-0 da Farioli. I sostenitori del Benfica attaccano lo Special One e chiedono un cambio in panchina Non è certamente un momento della carriera, oltre che della sua stagione, facile per José Mourinho. Con il Benfica non sta facendo malissimo, ma di certo non sta facendo bene. In campionato è arrivata una bella batosta ieri sera, ovvero la sconfitta contro il Porto di Farioli nel grande clasico portoghese di coppa al ‘Do Dragao’. Un 1-0 che a guardare le statistiche è un po’ una beffa per Mou, visto che ha perso di misura avendo però più occasioni, più tiri, più XG, più possesso. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Mourinho ko nel ‘clasico’ e i tifosi perdono la pazienza. E il Porto lo provoca sui social

