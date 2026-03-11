Università | in un anno 44 segnalazioni tra molestie mobbing e tensioni nei rapporti accademici

In un anno, l’università ha ricevuto 44 segnalazioni che riguardano molestie, mobbing, stalking, discriminazioni e tensioni tra studenti e docenti. Le denunce evidenziano una crescente preoccupazione per i rapporti all’interno del mondo accademico, dove si registrano situazioni sempre più problematiche. I casi coinvolgono diverse forme di comportamento scorretto che influenzano l’ambiente universitario.

Non solo molestie, ma anche mobbing, stalking, discriminazioni e rapporti accademici vissuti in modo sempre più problematico. È una fotografia articolata e per certi versi preoccupante quella emersa dalla relazione sull’attività 2025 del consigliere di fiducia dell’Università di Padova. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Università: in un anno 44 segnalazioni tra molestie, mobbing e tensioni nei rapporti accademiciLa relazione del consigliere di fiducia presentata ieri, martedì 9 marzo, al Senato accademico dell'Ateneo di Padova fotografa un anno segnato da conflitti tra docenti e studenti, stalking, discrimina ... padovaoggi.it

Molestie e mobbing, 67 casi al Bo: oltre 40 istanze in un anno. Crescono le segnalazioniPADOVA - Molestie, denunce di violenza, stalking e abusi sessuali sul posto di lavoro. Nessun luogo è esente da questi gravi episodi, nemmeno l’università di Padova che ... ilgazzettino.it

