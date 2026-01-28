La relazione tra università e ospedale resta uno dei temi caldi nel settore sanitario. L’AouS, l’azienda ospedaliero-universitaria, ribadisce il suo impegno e chiede di evitare polemiche sterili. “Non intervengo in polemiche deludenti su temi fuorvianti”, dice un portavoce, e invita a mantenere la collaborazione e il rispetto tra le due realtà. La questione continua a dividere, ma l’obiettivo di tutti resta uno: garantire servizi migliori ai cittadini.

"Non intervengo in una polemica deludente su temi fuorvianti: abbiamo tutti interesse che l’AouS continui a fare ciò che fa. Ho voluto scrivere alla comunità accademica Unisi per spiegare il coinvolgimento nell’Azienda ospedaliero-universitaria, che si basa sulla collaborazione tra professionisti ospedalieri e universitari nell’assistenza, ricerca e didattica. E che è privilegio di questa città", così il rettore Roberto Di Pietra spiega l’invio, ieri, di una nota dal titolo ’Per amore di verità e per amore di Sanità (pubblica)’, per precisare la ratio dei rapporti esistenti tra Ateneo e Aou Senese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rapporti tra Università e Ospedale: "No a contrapposizioni in sanità"

Un appello dei medici chiede di rivedere le norme che regolano i rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le università.

Stamattina alle 8:20, si è verificato un incidente stradale presso la Rotonda delle Scienze, all’altezza dell’Università.

