Il nuovo corso americano sta portando novità ai rapporti con Cuba. Dopo anni di tensioni e ostilità, gli Stati Uniti cercano di riavvicinarsi all’isola caraibica, aprendo a nuove opportunità di dialogo e collaborazione. Le mosse più recenti indicano una svolta concreta, anche se restano ancora molte sfide da affrontare.

Il vento del cambiamento ha finalmente soffiato forte su un’isola che per decenni è stata al centro di un’ostilità geopolitica che sembrava immutabile. A Washington, nel cuore del potere, si è consumata una svolta storica: il Presidente Trump, con un discorso tenuto al National Press Club alle 10:15 del mattino del 2 febbraio 2026, ha annunciato la riapertura ufficiale delle relazioni diplomatiche con l’Avana, ponendo fine a un’era di sanzioni, isolamento e reciproche accuse che si trascinava da oltre sessant’anni. Non si tratta di un semplice ritorno alle relazioni normali, ma di un riconoscimento formale del ruolo di Cuba come attore politico indipendente nel contesto latinoamericano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tra tensioni e aperture: come il nuovo corso americano sta ridefinendo i rapporti con l’isola caraibica

Approfondimenti su Il vento del cambiamento

Washington sta pensando a nuove sanzioni contro quei paesi che continuano a fornire carburanti a Cuba.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Il vento del cambiamento

Argomenti discussi: Iran-Usa, Pezeshkian ordina l’avvio dei negoziati sul nucleare tra tensioni Ue e minacce di guerra; Golden Power, mercati finanziari e Unione dei mercati dei capitali (CMU) - DB; Apertura positiva per Wall Street, focus su conti Big Tech e riunione Fed; Foolin’ Myself di Max Kochetov: un itinerario sonoro controllato, tra ascolto, transito e permanenza (A.MA Records, 2026).

Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+1,29%)La Borsa di Tokyo inizia gli scambi col segno più, in scia al rialzo delle piazze azionarie Usa, mentre si attenuano le tensioni sul commercio internazionale, dopo l'accordo tra India e Stati Uniti ch ... ansa.it

Imprese tra tensioni geopolitiche e protezionismo, il Nordest alla sfida globale: il modello che cambiaL’ abbiamo chiamato «Sfide dell’altro mondo - imprese, filiere e geopolitica a Nordest», un titolo che rimanda a una dimensione globale per caratterizzare l’evento dedicato ai primi dieci anni di ... corrieredelveneto.corriere.it

Da p. Claudio Monge: « In missione in Ciad con il gruppo internationale "Théologie en Dialogue", per favorire nuove aperture al dialogo in una società attraversata da forti tensioni e violenza sociale. Il Ciad è la chiesa cattolica più giovane dell'Africa: dinamica - facebook.com facebook