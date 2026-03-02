Al via 78 borse di studio UNICORE per studenti rifugiati | Unipi conferma l' adesione
Sono stati pubblicati i bandi per 78 borse di studio offerte da 41 università italiane nell’ambito dell’ottava edizione del progetto UNICORE, coordinato dall’UNHCR. L’iniziativa mira a sostenere studenti rifugiati che desiderano proseguire gli studi universitari in Italia. L’Università di Pisa ha confermato la propria adesione all’iniziativa, che coinvolge diversi atenei del paese.
Pisa, 2 marzo 2026 – Al via i nuovi bandi per 78 borse di studio messe a disposizione da 41 università italiane nell’ambito dell’ottava edizione del progetto UNICORE – University Corridors for Refugees, coordinato da UNHCR, l’Agenzia ONU per i Rifugiati. Anche l’Università di Pisa partecipa a UNICORE 8.0, confermando il proprio impegno in un’iniziativa che promuove corridoi universitari, ossia percorsi legali e sicuri di ingresso in Italia finalizzati all’iscrizione a corsi di laurea magistrale per studenti rifugiati. Le 78 studentesse e i 78 studenti selezionati potranno proseguire il proprio percorso accademico in Italia frequentando un corso di laurea magistrale della durata di due anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: L'Università Mediterranea aderisce al progetto Unicore e accoglie studenti rifugiati
Borse di studio, studenti da tutta la regione protestano per le borse di studio«La vera ragione per cui il Veneto continua a perdere giovani è semplice: non ne garantisce i diritti.