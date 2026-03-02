Al via 78 borse di studio UNICORE per studenti rifugiati | l’Università di Pisa aderisce all’ottava edizione

Sono state aperte le iscrizioni per 78 borse di studio offerte da 41 università italiane nell’ambito dell’ottava edizione del progetto UNICORE, coordinato dall’UNHCR. L’Università di Pisa ha deciso di partecipare a questa iniziativa, che mira a sostenere studenti rifugiati attraverso programmi di formazione universitaria. Le borse di studio sono rivolte a giovani provenienti da diverse realtà e saranno assegnate ai candidati selezionati.

