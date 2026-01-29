ue il consiglio affari esteri designa i pasdaran come organizzazione terroristica

Il Consiglio Affari Esteri dell’Unione Europea ha deciso di considerare i Pasdaran come organizzazione terroristica. La mossa arriva mentre in Medio Oriente si intensificano le pressioni sull’Iran, con più forze americane dispiegate e negoziati ancora in corso tra i mediatori. La decisione europea potrebbe complicare ulteriormente i rapporti tra Teheran e l’Occidente.

Mentre in Medio Oriente la pressione verso l’Iran continua a crescere, tra un sempre maggiore dispiegamento di forze americane e contatti diplomatici frenetici tra i mediatori, oggi il Consiglio “Affari Esteri” dell’Unione Europea ha varato nuove sanzioni contro il regime di Teheran. Tra esse, vi è la storica decisione di designare il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica (i pasdaran) come un’organizzazione terroristica, una misura che era già stata anticipata nei giorni scorsi dal ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani. L’annuncio. A dare l’annuncio del raggiungimento di un accordo tra i ministri degli Esteri dei 27 Paesi membri è stata l’Alto Rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri, Kaja Kallas. 🔗 Leggi su Panorama.it

