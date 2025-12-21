Si è chiuso ai play off l’Afrasia Bank Mauritius Open, torneo che ha messo in palio 1,5 milioni di dollari e 3.000 punti per la Race to Dubai 2026. L’evento, disputatosi sui fairway dell’Heritage La Reserge Golf Links sull’isola principale dell’arcipelago, ha visto trionfare il sudafricano Jayden Schaper sull’americano Ryan Gerard alla seconda buca di spareggio dopo aver imbucato un bellissimo eagle. Per Schaper si tratta del 2º titolo in due settimane. Ebbene sì. Il sudafricano infatti si era imposto anche la scorsa settimana all’Alfred Dunhill Championship su suolo natìo e ha dimostrato ancora una volta di essere in uno stato di forma eccezionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Schaper fa back to back e vince anche alle Mauritius. Top 25 per due italiani

