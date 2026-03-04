Diritti dei minorenni | Dipartimento per la Giustizia Minorile e UNICEF firmano protocollo d’intesa 

Il Dipartimento per la Giustizia Minorile e UNICEF hanno firmato un protocollo d’intesa valido per due anni. L’accordo mira a tutelare e promuovere i diritti dei minorenni coinvolti nel sistema giudiziario, con particolare attenzione alla tutela e all’inclusione. La collaborazione si concentra sulla definizione di linee guida condivise per migliorare le condizioni dei giovani nel circuito della giustizia.

"È fondamentale promuovere una cultura multidisciplinare, orientata alla «presa in carico» integrale dei minorenni del circuito penale. Una cultura che riconosca quale suo epicentro il preminente interesse del minore e la «vulnerabilità» quale componente intrinseca e consustanziale alla fase di strutturazione psico-fisica tipica della giovinezza e dell'adolescenza. Diventa centrale garantire un equilibrio equo e simmetrico tra il pieno riconoscimento dei diritti e l'adempimento dei doveri, affinché il percorso rieducativo possa realmente favorire il reinserimento sociale.

